حليمة عدن من الحجاب الى قرون maleficient احتفالا بالهالوين!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - نشرت حليمة عدن، اشهر عارضة ازياء محجبة في العالم، صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام احتفالا بيوم الهالوين.
وقد تنكرت حليمة عدن في الصورة بلوك انجلينا جولي في فيلم Maleficent وهي الاطلالة التي تتميز باللون الاسود وقرنين كبيرين.
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