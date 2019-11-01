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بالصور.. رانيا يوسف تحتفل بعيد الهالوين برفقة بناتها الجمعة 1 نوفمبر 2019 كتب السعودية نيوز حرصت الفنانة المصرية رانيا يوسف على الاحتفال بعيد "الهالوين" برفقة ابنتيها، ونشرت صورا من الاحتفال عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

Advertisements وارتدت رانيا يوسف فستانا من اللون الأحمر، ونالت الصور إعجاب عدد من جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا. يذكر أن رانيا يوسف بدأت مؤخرا تصوير فيلمها الجديد، وكانت قد بثت مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بتويتر، ظهرت خلاله وهي تتوجه لأحد مواقع التصوير، لكنها لم تفصح عن اسم الفيلم.

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