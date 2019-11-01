هشام عباس يطرح أربع أغنيات من ألبومه الجديد

طرح الفنان هشام عباس، اليوم الخميس، أربع أغنيات جديدة من ألبومه الأخير "عامل ضجة" بطريقة -Lyrics Videos- على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.

الأغنيات من إنتاج "عالم الفن ومزيكا"، وهي "بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وأغنية "أنا تاعب قلبي" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، وأغنية "السكة خضرا" كلمات وائل الغرياني وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، وأغنية "حاجات" كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع. قد يهمك ايضاً: هشام عباس يطرح "حذرتك" ثاني أغاني ألبومه "عامل ضجة" هشام عباس يحيى حفلًا غنائيًا في ختام المهرجان الصيفي الدولي في الإسكندرية

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