شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح سينما نيجيريا تحت المجهر بـ أيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح أيام قرطاج السينمائية ضمن أهم فعالياته، قسم سينما نيجيريا تحت المجهر (Focus Nigeria) بحضور ضيفين من "نوليوود"، هما المخرج والمنتج النيجيري "أبّا تي. ماكاما" صاحب الفيلم "Green White Green" والمخرج "سي.جي اوباسي" المشارك بفيلميه الروائي القصير "Hello Rain" والروائي الطويل "Ojuju".

وتشهد فعالية "سينما نيجيريا تحت المجهر" اليوم 31 أكتوبر بقاعة الفن الرابع وفي حدود السادسة مساء العرض العالمي الأول لفيلم كينث جيانغ "أولوتوري".

وكان عرض الافتتاح بفيلم "موكاليك" لكونل أفوليان وتابعه جمهور من الصحفيين والسينمائيين وعشاق الفن السابع وصرح مسئول قسم سينما نيجيريا تحت المجهر، خليل سلام، على هامش العرض أن قسم "تحت المجهر" أتاح الفرصة للسينما النيجيرية لتسجل حضورها بقوة فى هذه الدورة، مشيرًا إلى أن أفلام ثاني صناعة سينمائية في العالم سجلت غيابها عن تونس وعن سوق الأفلام في الفترة الأخيرة.

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وتتضمن قائمة الافلام المبرمجة ضمن هذا القسم فيلم "غرين وايت غرين" لأبا تي.ماكاما، "ايزرا" لنيوتن اي.ادواكا، "موكاليك"، "1 أكتوبر" لكونل أفوليان، "هالو ريان"، "اوجوجو" لسي.جي اوباسي، "موذير اوف جورج" لاندرو دوسونمو، ، "ذو دليفري بوي" لاداكونل اداجويغبل و"تاكسي درايفر: اوكو اشيوو" لدانيال اماكيوياحي.