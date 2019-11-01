نشوى مصطفى تدافع عن أحمد فلوكس بعد «الممر».. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دافعت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، عن زميلها الفنان المصري أحمد فلوكس، وذلك بعد تعرضه لحملة من التنمر مؤخرا عبر صفحته على موقع “إنستجرام”.
نشوى مصطفى، قالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “أحمد فلوكس من أجدع وأرقى زمايلنا، والتنمر اللي بيحصل عليه معروف سببه، أنا بدعم زميلي الفنان المحترم”.
وتعرض أحمد فلوكس، لهجوم وسخرية من قبل البعض، بعدما نشر مجموعة من الصور من احتفالية نصر أكتوبر، والتي أقامها قطاع الإنتاج الثقافي بدار الأوبرا، وتم تسليمه درع التكريم، وبعدها هجم بعض المتابعين عليه، وجاءت تعليقاتهم: “إنت صدقت نفسك ولا إيه”، “الله يرحمك يا فنان”، “ما كفاية أفورة”.
فيلم “الممر”، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار الشاعر أمير طعيمة، ووصلت إيرادات الفيلم 75 مليون جنيه، بعد طرحه في موسم عيد الفطر المبارك.
والفيلم من بطولة كلًا من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، هند صبري، شريف منير.
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