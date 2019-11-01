فيديو.. أبرار سبت تُبكي شقيقتها شيلاء سبت على الهواء.. ماذا حدث؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حلت الفنانة البحرينية شيلاء سبت وشقيقتها الفنانة أبرار سبت ضيفتين على إحدى حلقات برنامج “صدى الملاعب” تقديم الإعلامي مصطفى الآغا على شاشة MBC1.

أبرار كشفت خلال الحلقة أن شقيقتها شيلاء هي التي تغطي نفقات دراستها الجامعية، لافتة إلى أنها تكفلت في وقت سابق بعلاج والديها، مؤكدة أن شقيقتيها الأخريين “شيماء وشذى” لا تقصران أيضا.

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كلام أبرار تسبب في تأثر شيلاء كثيرا، مما دفعها إلى البكاء، حيث قالت إنها لم تعتد أن يقوم أحد ما بمدحها، فيما أكدت أبرار أن شقيقتها قوية لكنها تعرضت في وقت سابق للكثير من الانتقادات وأنها تبكي لأنه تم أخيراً امتداحها.

ومن ناحية أخرى، كشفت شيلاء خلال الحلقة إنها تستعد لتصوير مشاهدها في مسلسل “أغلى من حياتي” مع المخرج أحمد يعقوب.

كما أكدت شيلاء أنها غير مرتبطة حالياً، نافية كل ما تردد مؤخراً عن وجود علاقة عاطفية تربطها بالإعلامي صالح الراشد مؤكدة أن ما بينهما مجرد مشاعر أخوية.