كندة علوش عن «الهالوين»: أكرهه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجمت الفنانة السورية كندة علوش عيد “الهالوين”، والذي يحل ليلة 31 أكتوبر.

كندة نشرت صورة لثمرة قرع مفرغة ‏بشكل مخيف، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق عبرت خلاله عن كرهها لهذا الاحتفال.

الفنانة السورية كتبت: “لدي اعتراف، أنا أكره كل ما يتعلق بالهالوين، الملابس، الماكياج، ‏الحفلات، الفكرة برمتها”.

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وكان عدد من النجوم العرب قد احتفلوا بعيد الهالوين مبكرا، حيث سبقت الفنانة السورية نسرين طافش الجميع في الاحتفال بالهالوين هذا العام، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور ميشيل مينا، احتفالاً بعيد الهلع أو الهالوين، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات منها.

كما احتفلت الإعلامية العراقية علياء الشمري بعيد الهالوين بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة مرعبة، حيث ظهرت مرتدية فستاناً أسود رسم عليه هيكل عظمي باللون الأبيض، ورسمت على وجهها رسماً مخيفاً.

كما كشف الفنان المصري أحمد حلمي عن استعداداته للاحتفال بعيد “الهالوين”، حيث قرر أن يرعب أبنائه بإحضار مجموعة من الحلوى، والتي تحمل أشكال مرعبة، ونشر مقطع فيديو استعرض خلاله شكل الحلوى المخيف مع موسيقى مرعبة، وأرفقها بتعليق طريف قال فيه: “يلا خلي العيال تترعب”.