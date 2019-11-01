شاهد بسمة بوسيل في «لوك» جديد بطعم الكاراميل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل على «لوك» جدد، حيث غيرت لون شعرها، وحرصت على استعراض طلّتها الجديدة بصورة شاركتها مع محبييها ومتابعيها.

نجمة ستار أكاديمي اختارت لون الكاراميل لتصبغ به شعرها، وقد بدت الفنانة الشابة في الصورة بشكل أكثر اشراقاً، خاصة مع لون أحمر الشفاة الذي تزينت به، وضاعفها أنوثة جاذبية، وقد اكتفت بسمة بكلمة واحدة تعليقاً على صورتها، وهي «كاراميل»، حيث لاقت تفاعلاً قوياً من متابعيها الذين أعربوا عن اعجابهم بإطلالتها الجديدة، مؤكدين أن لون الكاراميل زاد ملامحها بريقاً.

يُذكر أن بسمة بوسيل كانت قد فاجأت محبيها مؤخراً بنشر مقطع فيديو قدمت فيه الأغنية الفرنسية si t’étais là للفنانة لوزان أميرا، وهو ما أثار تساؤلات حول عودة الفنانة المغربية للغناء مرة أخرى، رغم اعتزالها في أعقاب زواجها من الفنان المصري تامر حسني.

نجم الجيل كان قد اشترط على بسمة التي تعمل حالياً بتصميم الأزياء، اعتزال الفن والتفرغ لتأسيس أسرة، حيث تم الإعلان عن زواجهما، عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر الماضي.