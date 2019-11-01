سميرة سعيد تكشف عن وصية عبدالحليم حافظ لها

رنا صلاح الدين - قالت الفنانة المغربية سميرة سعيد، إنها كانت في بدايتها الفنية، في الأداء الصوتي، مثلها مثل كل المتسابقين في برنامج The Voice، من حيث زيادة الحُليات وطلوع ونزول السلالم الموسيقية.

وأضافت خلال كواليس برنامج The Voice، أن الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وجه لها نصيحة قال فيها: “الجملة اللحنية الملحن عملها ببساطة غنيها ببساطة”، مؤكدة أنها اتبعت هذه القاعدة طوال حياتها الفنية.

وكانت الفنانة المغربية سميرة سعيد، قد اختارت الاستغناء عن ثلاثة من فريقها قبل بدء حلقة المواجهة من البرنامج وهم فريق الأرسوزيس، وشيماء ناجي، شقيقة الفنانة المصرية مروة ناجي، وأريج إيشوع.

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وشهدت الحلقة الأولى من المواجهة في برنامج The Voice، اختطاف 3 متسابقين، وبدأت الفنانة الإماراتية أحلام، مرحلة الخطف، وذلك بعد اختطافها المتسابقة رباب ناجد، من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد وأنقذتها من مغادرة البرنامج، لتبقى رباب على كرسي أحلام في غرفة الانتظار، ولكنها إلى الآن ليست في مأمن إذا ما قامت أحلام باختطاف غيرها.

الفنان اللبناني راغب علامة، استخدام خاصية الخطف هو الأخر لينقذ المتسابقة المصرية أسماء الشريف، من فريق الفنان محمد حماقي، ويمنعها من مغادرة البرنامج.، لتضم إلى كراسي الانتظار هي الأخرى، وتلحق برباب.

كما كان للفنانة المغربية سميرة سعيد، فرصة للخطف هي الأخرى بعد اختيارها المتسابقة أمل الشريف، من فريق الفنان محمد حماقي، لتبقى على كراسي الانتظار هي الأخرى إلى جوار رباب ناجد، وأسماء الشريف.