ريهام سعيد تحتفل ببرائتها مع صديقاتها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بحصولها على حكم البراءة في التهم المنسوبة إليها في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “السمنة” وقد شمل الحكم عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية.
الإعلامية المصرية احتفلت ببرائتها مع عدد من صديقاتها من خارج الوسط الفني والإعلامي، والاتي أحضرن لها قالب تورتة صغير كتب عليه: “مبروك”.
ريهام اركت جمهورها بصورة من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت الشكر لصديقاتها بقولها: “الله يبارك فيكم وربنا يخليكم ليا”.
وكانت محكمة جنح قسم الجيزة قد قضت ببراءة الإعلامية المصرية ريهام سعيد من التهم المنسوبة إليها في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “السمنة” وقد شمل الحكم عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية.
وفي أول تعليق على برائتها، وجهت ريهام سعيد الشكر لكل شخص وقف إلى جانبها في أزمتها، وخاصة محاميها شعبان سعيد، مؤكدة أنه كان يساندها دائما ويبذل معها مجهود نفسي ومهني أمام كل من أراد أذيتها.
وتحدث محاميها شعبان سعيد، خلال الفيديو الذي نشرته على حسابها على “انسجرام”، حيث أكد أن من يرفعون مثل هذه القضايا هدفهم الشهرة وأن ريهام سعيد حسنة النية ولم تقصد توجيه أي إهانات، مشددا على أن سيتم نشر أسباب الحكم في البراءة عقب حصوله عليها.
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