تكريم أحمد عز و فلوكس وأبطال «الممر» في احتفالية انتصارات أكتوبر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كرمت وزارة الثقافة، الفنان المصري أحمد فلوكس، و أبطال فيلم «الممر»، خلال احتفالية “انتصار أكتوبر”، التي دشنها قطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، بمناسبة مرور 46 عاما على انتصارات يوم السادس من أكتوبر، بمسرح الميدان بساحة الهناجر.

وتضمن التكريم العديد من الأبطال الحقيقيين الذين شاركوا في معركة الـ6 من أكتوبر المجيدة، وقامت وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال، بتكريم أبطال فيلم “الممر” أحمد عز، ومحمد فراج، وأحمد فلوكس، ومحمود حافظ، ومحمد جمعة، كما تم تكريم الفنان يوسف شعبان عن مسلسل المخابرات الشهير “رأفت الهجان”.

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فيلم “الممر”، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار الشاعر أمير طعيمة، ووصلت إيرادات الفيلم 75 مليون جنيه، بعد طرحه في موسم عيد الفطر المبارك.

والفيلم من بطولة كلًا من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، هند صبري، شريف منير.