ابنة سامي العدل تحيي ذكرى ميلاده وهذه هديتها له.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية رشا سامي العدل، ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل سامي العدل، والتي توافق 2 نوفمبر.

رشا العدل، نشرت صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، وهي ترقص برفقته، وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد حبيبي بعد بكرة (السبت)، وهحتفل معاه بيه وأدعو له كتير”.

وأضافت: “مش عايزة أعمله لوحدي عايزة أفاجئه بكل صحابه وحبايبه يكونوا موجودين، ويدعوا له معايا ويبقى أحلى عيد ميلاد ليه في الجنة إن شاء الله، هااااا مين معايا الجمعة نص الليل ندعيله سوا”.

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الفنان سامي العدل ولد في 2 نوفمبر 1946، ساهم في اكتشاف العديد من المواهب، وله عدد كبير من الأعمال المهمة في السينما والتليفزيون منها “ريا وسكينة”، “قضية رأي عام”، “حديث الصباح والمساء”، “حرب الفراولة”، وغيرها.

يذكر أن رشا سامي العدل، كانت قد قالت في تصريحات صحفية: “تعرضت لظلم شديد بسبب أنني ابنة الفنان سامي العدل والفنانة نادية شكري، فقد توقع الكثيرون من صناع الأعمال الفنية أنني سأبالغ في متطالباتي سواء المتعلقة بالأجور المادية أو مساحة الدور”.

وأضافت:”أو هناك بعض الأشخاص لا يحبون والدي ووالدتي، لذلك لم يعرض عليّ أي منتج أو مخرج دوراً في الأعمال السينمائية الكبيرة التي تنتج حالياً”.

وأكدت أنها راضية تماما عما وصلت إليه بمجهودها بعيداً عن ارتباط أسمها بعائلة العدل، وأنها ستحقق أحلامها الفنية مهما حاول الكثيرين أبعادها.