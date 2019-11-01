شعبان عبدالرحيم يخضع للعلاج الطبيعي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم مؤخرا لحادث، نقل على أثره لإحدى المستشفيات الخاصة.

الفنان المصري تعرض لكسر في قدمه، وخضع بسببه لعدد من التحاليل والفحوصات الطبية بناء على طلب الطبيب المعالج،والذي أمره بالمكوث في منزله لعدة أيام بعد مغادرته المستشفى.

عبدالرحيم كشف تطورات حالته الصحية، بتأكيده على أنه تعافى من الإصابة بكسر في قدمه، وأنه يستعد لمواصلة نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه متواجد في منزله ويخضع للعلاج الطبيعي فقط، بناءً على نصيحة الطبيب المعالج له، وطمأن جمهوره بتأكيده على استقرار حالته الصحية بشكل كبير وعدم شعوره بأي ألم.

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وكان شعبان عبدالرحيم، قد تعرض منذ فترة ليست بالبعيدة لأزمة صحية ألزمته الفراش لمدة طويلة حتى ظهر منذ فترة قريبة بعد أن طرح أغنية تحمل اسم “حتة ممثل فاشل” والتي هاجم فيها أحد الممثلين الهاربين و المحرضين ضد الدولة.

ومن ناحية أخرى انتهى شعبان من تصوير فيلم “أفندينا” المقرر طرحه قريباً، وتدور أحداثه حول نفوذ أصحاب المال، ويجسد شخصية ميكانيكي في العمل، ويشارك في بطولته نرمين ماهر وأحمد عزمي، ومجموعة من الفنانين الشباب.

ويعد الفيلم هو العمل السينمائي الثاني لشعبان عبدالرحيم، بعد أن قدم فيلم “مواطن ومخبر وحرامي” منذ أكثر من 15 سنة.