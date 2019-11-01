هاني شاكر لمحمد رمضان بعد طرح «السلطان»: عرفنا إنك نمبر وان يا ريت تغير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على أغنية “السلطان”، التي طرحها الفنان محمد رمضان.

هاني شاكر، قال خلال تصريحاته لبرنامج “The insider” بالعربي، والمذاع عبر فضائية دبي: “محمد رمضان ليس مطربًا، رمضان يغني راب وهو كلام ورا كلام”.

وأضاف: “أنا بتمنى لو ناوي يكمل إنه ينوع، عرفنا إنه نمبر وان ومفيش غيره وإنه السلطان، وبيشيلوه على المسرح زي الملوك، وبيقلعوه الجزمة، يا ريت يكون في جديد”

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محمد رمضان، كان قد طرح قبل ايام، فيديو كليب أغنية “السلطان”، عبر صفحته الشخصية بموقع “يوتيوب” وهو من إخراج حسام الحسيني، وتم تصويره في المغرب، وظهر محمد رمضان خلاله وهو يرتدي زي السلطان، ومحاط بمجموعة من الراقصات.

وكان قد تعرض لانتقادات بسبب ظهوره بنظارة شمسية خلال الفيديو وهي غير مناسبة لزمن ولا أجواء تصوير الفيديو.

المخرج حسام الحسيني، رد على الانتقادات مؤكدًا أن قصة الفيلم ليست سيناريو ليتم الإلتزام بها ولكنها تقبل بعض الخروج عن المألوف وهذا ما كان يسعى إليه.