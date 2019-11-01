نجل عمرو دياب يثير الجدل بصورته برفقة فتاة داخل ملهى ليلي.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك عبدالله، نجل الفنان المصري عمرو دياب، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له برفقة إحدى الفتيات داخل ملهى ليلي.

عبدالله دياب، ظهر في الصورة وهو يحتضن الفتاة التي أثارت العديد من التعليقات بسبب ملابسها الجريئة، بينما ارتدى دبلة في يده اليمنى، ما أثار فضول متابعيه حول خطبته لهذه الفتاة.

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الفنان عمرو دياب، طرح مؤخرًا أغنية “قدام مرايتها”، والتي غناها للمرة الأولى في حفل زفاف مريم قورة، شقيقة الفنانة ملك قورة، وذلك قبل طرحها بيوم واحد، وطرح قبلها ألبوم “أنا غير”والذي يضم خمس أغنيات فقط، وهي” أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير”.

يذكر أن دياب يستعد خلال الفترة القادمة لطرح ألبومه الجديد أنا غير من إنتاج شركة ناي.

من ناحية أخرى، تم تكريم الفنان عمرو دياب، ضمن فعاليات افتتاح هيئة الترفية بافتتاح موسم جدة بالسعودية وضم الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر والوطن العربي، وكذلك تم تكريم عدد من النجوم العالميين ومنهم شاروخان، وجاكي شان، وفاندام.

ومن النجوم المصريين، رجاء الجداوي، ويسرا، وهاني شاكر، وعمرو دياب، والإعلامي عمرو أديب، كما تم تكريم الفنان محمد عبده، وسعاد العبدالله، وحسين الجسمي، والإعلامي اللبناني جورج قرداحي.