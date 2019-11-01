ويزو: وزني زاد 40 كيلو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نفت الفنانة المصرية دينا محسن، الشهيرة بـ “ويزو” ، كل ما تردد مؤخرا عن خضوعها لعملية تكميم للمعدة لخسارة وزنها.

الفنانة المصرية أكدت، خلال استضافتها في برنامج “السفيرة عزيزة” على قناة dmc، أنها لم تخسر وزنها، بل بالعكس ازداد وزنها ما يقرب من 40 كيلوجرام، بعد إنجابها لطفلها الأول “إسماعيل”.

ويزو قالت إنها في فترة حملها لم تكتسب أي وزن، لكن بعد الإنجاب اكتسبت وزنا كثيرا، بسبب “المغات” والذي كانت تشربه بكثرة.

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الفنانة المصرية أكدت أن هذا الوزن الزائد يتسبب لها في آلام بالركبة والساقين، مما دفعها الآن لمحاولة خسارة وزنها الزائد، لافتة إلى أنها لا تمارس الرياضة، لكنها تتبع حمية غذائية.

وأضافت أنها تعطي لنفسها يومين راحة وتأكل فيهما ما تشاء، لافتة إلى أن مشكلتها أنها تتناول العشاء بعد انتهاء المسرح متأخرا، حيث أنها في نهاية العروض ترى الجمهور ساندويتشات سجق وكبدة.

يذكر أن الفنانة دينا محسن تزوجت من شريف حسني في عام 2017، في حفل زفاف ضخم حضره كل نجوم «مسرح مصر»، وقد رزقت في شهر مارس الماضي بطفلها الأول “إسماعيل”.