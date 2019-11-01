بعد الإعلان عن مشروعها الفني.. أحمد حلمي يدعم ابنته: فخور بيكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت لي لي، الابنة الكبرى للفنانين أحمد حلمي ومنى زكي، عن مشروعها الفني الأول، في أول لقاء إعلامي لها، وذلك في برنامج “MBC Trending”، والمذاع عبر فضائية “mbc 4”.

لي لي ورثت موهبة الرسم عن والدها الفنان أحمد حلمي، ولكنها تستخدمها في رسم رسوم شبابية على الملابس والأحذية والحقائب المدرسية.

حلمي أعاد نشر لقاء ابنته في البرنامج، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعبر عن دعمه له وفخره بها، بقوله: “بنتي لي لي حبيبتي.. فرحان بيكي اوووووي. وفخور بيكي اكتر”.

الفنان المصري مازح ابنته، بقوله: “يارب تحققي كل أحلامك . وتحققيلي انا كمان حلمي وتفتكري تطفي نور أوضتك وراكي”.

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وكانت لي لي قد قالت خلال الحلقة إنها بدأت الرسم في سن صغيرة وساعدها والدها الفنان أحمد حلمي، بما أنه رسام، على تنمية موهبتها وتطويرها، مؤكدة أنها لا تؤثر على دراستها حيث أنها لا ترسم سوى في وقت فراغها من الدراسة.

وأضافت، أن والدها أحمد حلمي، عرض عليها بيع لوحاتها الفنية، ولكنها عارضت الفكرة في بدايتها وذلك كون كل لوحة منهم مختلفة عن الأخرى ولها محبة خاصة لديها ولكنها اقتنعت مؤخرًا برأي والدها.

وعن فكرة اتجاهها للرسم على الحقائب والأحذية والملابس، وهو المشروع الذي اتجهت له مؤخرًا، قالت إنها بدأت بحقيبة صديقتها بعد أن استأذنتها ووافقت، ومن هنا كانت بداية رسمها على الحقائب والملابس، مؤكدة أنها رسمت عل حقية لوالدتها منى زكي، وجاكيت لوالدها، كما أنها تتلقى طلبات من زملائها وعدد من النجوم للرسم على ملابسهم أو حقائبهم وتختار رسمة متوافقة مع شخصية كل شخص إذا كانت تعرفه أما إذا لم تكن تعرفه فإنها تسأله عن أكثر ما يحبه.

كما كشفت خلال الحلقة أنها تعاقدتت مؤخرًا مع إحدى شركات صناعة الحقائب على وضع تصميم موحد لها على أن يكون هنا “كولكشن”، خاص بها ويطرح في الأسواق.