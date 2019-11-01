مفيدة شيحة تكشف عن صورة نادرة لوالديها.. هل تشبه أحدهما؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة جمهورها في صورة نادرة لوالديها بالأبيض والأسود.

مفيدة علقت على الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، وكتبت في تعليق: «أبويا وأمي بحبكم».

الصورة حازت على إعجاب جمهور مفيدة، وتغزل متابعيها في جمال والدتها، كما لاحظوا الشبه الكبير بينها وبين والدتها، مؤكدين أنها ورثت عنها ملامحها.

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الإعلامية المصرية فاجأت جمهورها منذ أسابيع بصورة حديثة لها مع ابنتها أثناء قضاء الأجازة الصيفية.

جمهور مفيدة اندهش عندما علم أن لديها ابنة في سن الشباب، كما أن ابنتها أصبحت نسخة صغيرة منها.

المذيعة المصرية قد كشفت منذ فترة عن عمرها وقالت إنها في الـ 48 من عمرها، وتعتبر العمر مجرد رقم، ونشرت صورة لها من داخل الجيم، وقالت إنها فخورة أنها تستطيع أن تعيش بشكل شبابي وطبيعي.

مفيدة شيحة مذيعة مصرية قدمت عدد من البرامج الفنية الطريفة، وتقدم حاليا برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، والذي حقق نجاحا كبيرا.