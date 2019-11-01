راندا البحيري تفاجئ جمهورها بلوك غريب.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية راندا البحيري جمهوره بمقطع فيديو حديث لها، ظهرت فيه بلوك غريب.

الفنانة المصرية ظهرت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام” عند مصفف الشعر الخاص بها.

راندا أطلت في المقطع بشعر قصير، وصبغته باللون الأخضر، وتزينت بمكياج قوي، مما منحها إطلالة مختلفة تماما، وصفها جمهورها بالغرابة، وتسائلوا إن كانت قد لجأت لهذا اللوك من أجل عمل جديد.

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وراندا البحيري فنانة مصرية من مواليد عام 1983، بدأت مشوارها الفني في العمل كموديل إعلاني ثم بعد نجاحها اتجهت للعمل بالتمثيل، وكان أول عمل لها فيلم «جواز بقرار جمهوري»، مع الفنان هاني رمزي ورشحها للدور الفنان سليمان عيد.

الفنانة المصرية شاركت مؤخرا في الجزء الأخير من مسلسل «سلسال الدم»، مع عبلة كامل ورياض الخولي، كما شاركت في الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”،والذي حققت به نجاحًا كبيرًا.