بعد تعرضه لحملة تنمر.. محمد رمضان: لم أختار لوني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة له وأرفقها بتعليق أثارة جدلًا بين متابعيه.

محمد رمضان علق على الصورة التي نشرها، وكتب: «مش أنا اللي اخترت اسمي ولا لوني ولا شكلي لكن أنا اللي اخترت مكاني وهدفي وشخصيتي».

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الفنان المصري تلقى عدد من تعليقات الجمهور الذي سأله عن سبب هذا التعليق، وإن كان الفنان تعرض في أي وقت سابق للتنمر بسبب لونه.

محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية، والتي تحمل اسم “السلطان” مؤخراً عبر قناته على موقع يوتيوب، وذلك بعد الانتهاء من تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب.

كليب السلطان من إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها «إنساى» مع المغنى المغربى سعد لمجرد.

ومن جهة أخرى، ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم “البرنس” من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان القادم 2020، ويقوم المخرج محمد سامي بكتابة باقي الحلقات.