صور نادرة من حفل زفاف مفيد فوزي بحضور سعاد حسني ونادية لطفي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور نادرة من حفل زفاف الإعلامي المصري مفيد فوزي على الإعلامية الراحلة آمال العمدة.

الإعلامي المصري ظهر في الصورة بملامح مختلفة كثيرا عن شكله الحالي، وقد حضر الحفل كل من الفنانتين سعاد حسني ونادية لطفي.

Advertisements

ومفيد فوزي إعلامي مصري من مواليد 19 يونيو عام 1933 م، تزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة في الأول من مايو عام 1968م والتي رحلت عن عالمنا في 11 مارس 2001م، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي.

وأثرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة، وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية، ويعد أول من قدم فكرة “تلفزة الصحافة” أو “تصحيف التليفزيون” والذي سار على دربه فيما بعد العديد من برامج الصحافة التليفزيونية على شاشة التليفزيون المصري.

ومن أشهر البرامج التي قدمها برنامج “حديث المدينة” الذي بدأه في 13 مارس عام 1998م، ويعد برنامج “حديث المدينة” من أوائل البرامج التي خرجت فيها كاميرات التليفزيون إلى الشارع المصري.