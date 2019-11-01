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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحيي نجمة الغناء والمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائياً ضخما فى مصر، وتحديدا على مسرح المنارة يوم 13 ديسمبر 2019، ويأتي ذلك بعد فترة غياب دامت لأكثر من عامين، والحفل من تنظيم وليد منصور.
وكان مصدر مقرب من فريق عمل شيرين عبد الوهاب، قد كشف أن الحفل سيكون على غرار حفلات البرود واى ، بالملابس الرسمية، ومن المقرر طرح التذاكر عبر تذكرتى، خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكانت شيرين عبد الوهاب، قد أعلنت فى وقت سابق اعتزالها مواقع السوشيال ميديا، لما واجهته من تنمر وطريقة الجمهور غير المرضية حسب قولها فى الفترة الأخيرة، عندما صرحت بإحياء حفلة غنائية يعود ربحها لصالح ضحايا الحرائق فى لبنان.
وعلى جانب أخر، تعاقدت شيرين على فيلم سينمائي كأول بطولة مطلقة لها وهو فيلم رومانسي غنائي تشويقي، ولم تستقر على المخرج حتى الآن، ومن المقرر عرضه فى صيف 2020، حسبما أكد وليد منصور منتج العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب عامين.. شيرين عبد الوهاب تحيى حفل غنائي ضخم في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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