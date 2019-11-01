أمير كرارة يتراجع عن تصوير “بطل روما”.. وهذا هو السبب

متابعة بتجـــــــــــرد: تراجع النجم المصري ​أمير كرارة​ عن البدء في تصوير فيلم “بطل روما” الذي كان قد تعاقد عليه مؤخرًا .

وجاء قرار كرارة بسبب انشغاله بالتحضير لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم “الاختيار”، ويتحدث عن قصة شهيد الصاعقة أحمد المنسي الذي استشهد قبل عامين.

وقد أفادت مصادر من داخل المسلسل أنه سيكون ضخمًا من الناحية الانتاجية سواء في التصوير أو المعدات أو المعارك الحربية التي تتخللها أحداقه.

الجدير ذكره ان مسلسل “الاختيار” يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذي استشهد في كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.