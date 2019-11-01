“​المؤسس عثمان​” يحقق رقمًا قياسيًا قبل بدء عرضه

متابعة بتجــــــــــرد: حقق الإعلان الدعائي الثاني للمسلسل التركي الضخم “​المؤسس عثمان​” رقمًا قياسيًا من حيث نسبة المشاهدة، فحصد ما يقارب المليون مشاهدة.

وقد بدأ العد التنازلي لبدء عرض الحلقة الأولى مسلسل “المؤسس عثمان” العمل التركي التاريخي الأبرز خلال هذه الفترة بين جميع الأعمال التركية والتاريخية على الساحة الفنية.

وقام الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ وزوجتة أمينة أردوغان باستضافة نجوم مسلسل “المؤسس عثمان”، وكان على رأس هؤلاء النجوم بطل العمل النجم التركي بوراك اوزجفيت والمخرج محمد بوزداغ.

ووفق بعض المواقع والمصادر المطلعة التركية يتوقع أن يبدأ عرض المسلسل في 20 تشرين الثاني نوفمبر على قناة ATV التركية.