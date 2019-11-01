سؤال عن حمل هازال كايا يصدمها: هذا سؤال معيب جدًا!

متابعة بتجـــــــــــرد: إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للممثلة التركية هازال كايا وزوجها المخرج علي أتاي، ظهرا فيه وهما يخرجان من أحد الأماكن ويتوجهان نحو سيارتهما.

وأحاط بهما عدد من الصحافيين الذين طرحوا على كايا عدداً من الأسئلة. وكان أبرزها عن الوزن الذي اكتسبته خلال الحمل وهو السؤال الذي أثار دهشتها إذ أشارت في حديثها السريع والعفوي إلى أنه لا يعقل طرح مثل هذا السؤال عليها، مضيفة: “هذا سؤال معيب جداً”. وتجدون الفيديو مرفقاً.

ويشار إلى أن هازال أعلنت حملها في نهاية تموز الماضي من العام الجاري وذلك من خلال صورة نشرتها على حسابها على “إنستغرام” وظهرت فيها مرتدية ملابس البحر.