ميرا مخايل وإيوان لثوار لبنان: “يا هني يا نحنا” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: دعم النجمان ميرا مخايل وإيوان ثورة تشرين من خلال طرح أغنية خاصة بالحراك الشعبي في لبنان. الأغنية تحمل اسم “يا هني يا نحنا” كلمات حسان المنجد، ألحان زاهر البابا وتوزيع طوني سابا، وتم إطلاقها على طريقة الفيديو كليب من إخراج هيفا فقيه. ويحمل العمل المصوّر الخاص بالأغنية مشاهد صورّها كل من ميرام وإيوان في العديد من المناطق اللبنانية ومشاهد أخرى من المظاهرات التي ملأت المناطق والمحافظات في لبنان، في تحيّة من ميرا وإيوان إلى المتظاهرين. Advertisements لمشاهدة فيديو كليب “يا هني يا نحنا”:

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