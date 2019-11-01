محمد رمضان يُحيي حفل زفاف بالصدفة ويشعل الأجواء.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيا الفنان المصري محمد رمضان، حفل زفاف شاب وفتاة مصريين، عن طريق الصدفة، خلال تواجده بأحد المطاعم من أجل تناول العشاء، حيث تفاعل "رمضان" مع الفرح كأنه مدعو له من قبل، أو كأنه حفل زفاف شقيقه أو شقيقته.

ونشر رمضان، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهر خلاله يرقص مع العريس والعروس، على أنغام "نمبر وان"، و"السلطان"، وبعض أغانيه الأخرى، وتفاعل كافة المتواجدين بالمطعم مع "رمضان" والعروسين، حتى أصبح المطعم قاعة زفاف.

وأرفق الفنان محمد رمضان، الفيديو بتعليق قائلاً: "كانت صدفة جميلة إمبارح وأنا بتعشى في مطعم بالتجمع الخامس قابلت عريس وعروسة وفجأة العشا بقى فرح .. ربنا يسعدهم ويحفظهم وطبعا اتنازلت عن اسم أغنيتي الجديدة السلطان للعريس".

يذكر أن محمد رمضان نشط مؤخرًا في مجال الغناء وقدم العديد من الأغاني على طريقة الفيديو كليب التي حققت نسب مشاهدة عالية، أبرزها "إنساي" مع المغربي سعد لمجرد و"فيروس" و"مافيا" و"أنا الملك" و"نامبر وان" و"عايزينها فوضى" وغيرها.

وطرح محمد رمضان مؤخرا أحدث كليباته الغنائية "السلطان"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية أكثر من مليوني ونصف مُشاهدة، منذ طرحها، إذ ظهر بصحبة موديل عراقية، تُدعى نور ستارز، وأثار ظهورها جدلا واسعا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رمضان في ثوب السلطان، يرقص مع الجواري، ضمن أحداث الكليب الذي تم تصويره بمدينة مراكش المغربية، وشاركه بطولة الكليب الفنانة العراقية نور نعيم، المعروفة بـ"نور ستارز"، والتي جسدت دور السلطانة.

Advertisements

وكانت آخر أعمال محمد رمضان، "كليب" بعنوان "هم عاوزينها فوضى" الذي طرحه قبل نحو 3 أسابيع بالتزامن مع دعوات التظاهر ضد النظام في مصر والمطالبة بإسقاطه.

إلى ذلك؛ حرص الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر، على توجيه رسالة قاسية لمواطنه الفنان محمد رمضان، موضحًا أنّه ليس مطربًا لكنه يغني مثل ستايل أغاني الراب وهو مجرد كلام وراء بعضه، مطالبًا إياه بالتغيير والتنوع في الفترة المقبلة إذا ما أراد أن يكمل مشواره.

وأكد هاني شاكر، في تصريحات تلفزيونية أن قرار منع محمد رمضان من الغناء ليس بيده، موضحًا أنّه لكي يكون مطربًا لا بدَّ من تغيير الكلمات التي يقدمها للجمهور.

وسخر هاني شاكر من الألقاب التي منحها محمد رمضان لنفسه وخاصًة "نمبر وان"، كما انتقد كلمات وتصوير فيديو كليب أغنيته الأخيرة "السلطان" والتي أطلقها محمد رمضان قبل 3 أيام، مؤكدًا أن الجمهور وصلت له رسالة محمد رمضان.