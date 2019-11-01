شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف سخر كيفن هارت من ذا روك مؤخرًا فى تريلر Jumanji؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الممثل الكوميدي كيفن هارت من داوين جونسون أو ذا روك مؤخرًا عبر الفيديو الترويجي لفيلمهما الجديد Jumanji، وذلك خلال البرومو التشويقي الذي تم إطلاقه على موقع يوتيوب بالتزامن مع عيد الهالووين.



كيفن هارت

كيفن هارت ظهر خلال البرومو وهو يرتدي إطلالة شهيرة لـ ذا روك بتيشرت أسود والبنطلون الجينز الذى ما أن ظهر بهما حتى تذكر جمهور وعشاق ذا روك إطلالته الشهيرة فى تسعينيات القرن الماضي.

ومن المنتظر أن يعرض الجزء الأخير من فيلم Jumanji في دور العرض السينمائية يوم 13 ديسمبر المقبل حول العالم، وهو الفيلم الذى ينتمى إلى فئة المغامرة والكوميديا، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأخير 90 مليون دولار، تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك.

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