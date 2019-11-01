مشروعات ملتقى القاهرة السينمائى تتنافس على جوائز تصل إلى 200 ألف دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ميريام دغيدى مديرة ملتقى القاهرة السينمائى، أن نسخته السادسة التى تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى خلال الفترة من 20 و29 نوفمبر، ستقدم جوائز مادية وعينية لمشروعات الأفلام المشاركة بقيمة 200 ألف دولار، وهو الرقم الأضخم الذى يقدمه الملتقى منذ انطلاقه، مما يوضح حجم ثقة الشركاء والرعاة. وأوضحت "دغيدى"، أن الملتقى الذى يقام بالشراكة مع مركز السينما العربية، يقدم سنويًا مشروعات أفلام تفرض نفسها على خريطة المهرجانات والجوائز، وهو ما دفع الشركاء والرعاة لضرورة دعم هذه المشروعات والمساهمة في إنجازها من خلال الجوائز القيمة التى يقدمونها.



جوائز ملتقى القاهرة السينمائي يتنافس عليها هذا العام، 16 مشروعاً تتنوع بين الروائى والوثائقى، فى مرحلتى التطوير وما بعد الإنتاج، وتنتمى المشروعات إلى مصر ولبنان والأردن واليمن وفلسطين والعراق وسوريا وتونس، وتضم لجنة التحكيم السيناريست المصرية مريم نعوم، إيدا مارتينز المؤسِسة والمديرة العامة لشركة Media Luna New Films، والمنتج ومستشار المشاريع السينمائية والتليفزيونية جورج ديفيد.

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