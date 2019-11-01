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شكرا لقرائتكم خبر عن شائعة هروب أحمد فلوكس من الخدمة العسكرية.. والفنان: مليش إخوات رجالة والان مع تفاصيل الخبر
وحصل أحمد فلوكس على تكريم جديد عن دوره في فيلم "الممر"، وذلك في الحفل الذي أقامه قطاع الإنتاج الثقافي في ساحة الهناجر بالأوبرا، للاحتفال بنصر أكتوبر.
وشارك أحمد فلوك فى فيلم "الممر" مع أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف وتأليف وإخراج شريف عرفة.
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