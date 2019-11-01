شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايروس تتعافى من إدمان السوشيال ميديا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت النجمة العالمية مايلي سايروس ضحية إحدى الشائعات، والتي تقول إن أصدقاءها يطلبون منها الخضوع لعلاجها من إدمان استخدامها وسائل التواصل الاجتماعي ، وهي الشائعة التي نفاها تماما موقع " جوسيب كوب " بعد التواصل مع احدى المقربات من مايلي والذي اقر إن ما يتردد لا أساس له على الإطلاق.
بدأت الشائعة بنشر مجلة" heat " تقرير يؤكد أن اصدقاء مايلي سايروس المقربين يشعرون أنها خرجت عن السيطرة بعد انفصالها عن النجم العالمي ليام هيمسورث ، فكل المحيطين بها يشعرون بالقلق عليها ، و اشار التقرير أنهم يريدون أن تذهب إلى مركز من أجل إعادة التأهيل قبل أن تلحق المزيد من الضرر بحياتها المهنية" .
كما استشهد التقرير بانهيار مايلي سايروس في هذه المرحلة ، و ذلك بسبب ارتباطها مرتين في فترة قصيرة بكيتلين كارتر وكودي سيمبسون و هو ما يبرز مدي اضطرابها .
واشار التقرير أن مايلي لا تستطيع الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي وهي تحولت لمدمنة وبالضرورة ان تخضع لإعادة التأهيل.
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