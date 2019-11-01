منى هلا بإطلالة أنيقة وبشرى تحتفل بالهالووين.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منى هلا

نشرت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة وفستان أزرق من الدانتيل.

إيساف

نشر الفنان إيساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له من داخل سيارته.

محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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ساندي

نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها احتفالا بعيد الهالووين.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها داخل "الأسانسير".

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية دون مكياج.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بصديقتها، احتفالا بالهالووين.