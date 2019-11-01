أصالة تثير الجدل مجدداً حول علاقتها بزوجها.. هذا ما فعلته!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 12:53 صباحاً - رغم محاولتها وضع حد حول شائعات انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان بشتى الطرق، وكان آخرها رسالة وجهتها لجمهورها عبر “انستغرام” قائلة فيها: “كرامته من كرامتي”، عادت الفنانة أصالة إلى إثارة الجدل والتساؤلات مرة أخرى حول علاقتها بزوجها.

أصالة نشرت على حسابها اصورة تجمعها بكل أبنائها وهم يقضون إجازة قصيرة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية، وعلقت على الصورة بقولها “عائلتي”، لتثير التساؤلات حول غياب زوجها طارق العريان عن الصورة والإجازة التي تقضيها مع أبنائها.