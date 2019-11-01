النجم عامر خان يبدأ تصوير النسخة الهندية من «فورست جامب»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بدأ نجم بوليوود عامر خان تصوير فيلمه المنتظر الجديد Lal Singh Chaddha الأربعاء 30 أكتوبر، وهو الفيلم، الذي يُعد نسخة جديدة من «فورست جامب» بطولة النجم الأمريكي توم هانكس.

بدأت مؤشرات العمل الجديد تخرج إلى العلن، عندما تبادل كل من خان وهانك في وقت مبكر جدًا المجاملات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تم إعلانها رسميًا في عيد ميلاد خان البالغ 53 عامًا.

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يمكن أن نتذكر أنه في تسعينيات القرن الماضي، أراد كوندان شاه القيام بإعادة إنتاج غير رسمي للفيلم مع أنيل كابور، ثم مع شاروخان.

”من المتوقع أن تقدم تجسد الممثلة القديرة زينات حسين شخصية والدة عامر في الفيلم، الذي يخرجه المخرج سيكريت سوبر أدفيت تشاندان.

كما سيشارك في البطولة كارينا كابور وفيجاي سيثوباثي ويوجي بابو، من بين مجموعة أخرى، الة جانب رائعة توم هانكس، يصور عامر خان أيضا مشاهد فيلم جديد يتحدث عن مذبحة المعبد الذهبي واغتيال إنديرا غاندي، يسير بالمصادفة - أو ربما عن قصد - في يوم مقتل رئيس الوزراء الهندي السابق.