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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
نشرت جريدة الديلي ميل البريطانية لقطات لجلسة تصوير نقلا عن الحساب الخاص للنجمة والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان على موقع تبادل الصور إنستجرام.
كيم كاردشيان، وشقيقتيها يعملان بجدية في الترويج للمنتجات التي تحمل أسمائهن، من مستحضرات التجميل، والملابس وغيرها من الماركات التي أطلقنها مستغلين في ذلك شهرتهن العالمية على منصات التواصل.
وظهر الثلاثي كيم كاردشيان في جلسة تصوير جديدة، روجن من خلالها لعطر جديد يطرح ضمن ماركة مستحضرات التجميل التابعة لكيم كاردشيان، والتي تحمل عنوان KKW.
كما سبق لنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان نشر لقطات جديدة لها تظهر بها مرتدية لعدد من الإطلالات من ماركتها الخاصة من الملابس الداخلية SKIMS.
وبحسب جريدة الديلي ميل، فإن جلسة التصوير الترويجية لملابس SKIMS، استغلت بها كيم كاردشيان اجتماع شقيقاتها كيلي وكورتني، خلال حفل عيد ميلادها، وكذلك 8 سيدات من أصدقائهن.
وأوضحت الصحيفة أن كيم، ضمتهن جميعا لجلسة التصوير بعد ارتدائهن لأزياء مختلفة من أزياء ماركتها الخاصة للملابس الداخلية، والتي يسهم في تصميمها زوجها مغني الراب الشهير كاني ويست.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كاردشيان وأخواتها يخضعن لجلسة تصوير للترويج لأحد العطور.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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