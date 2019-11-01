كيم كاردشيان تطالب بتعويض 10 ملايين دولار

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رفعت نجمة تليفزيون الواقع، والعارضة الأمريكية المثيرة للجدل كيم كاردشيان، دعوى قضائية ضد تطبيق لتعديل الصور، لاستخدامه صورها في حملته الإعلانية دون إذن مسبق منها.

وبحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، فإن النجمة العالمية البالغة من العمر 39 عاما، قاضت شركة iHandy يوم الأربعاء، 30 أكتوبر، في المحكمة العليا بكاليفورنيا في لوس أنجلوس، مطالبة الشركة بتعويض 10 ملايين دولار على الأقل، لاستغلال صورها عمدا لجني خدمات إعلانية وترويجية بملايين الدولارات من دون دفع ثمنها.

وقالت النجمة العالمية إن تطبيق Sweet Cam استخدم صورتها عام 2017، التي تروج فيها لخط التجميل واستخدمها في حملته الإعلانية الخاصة التي عززت التطبيق

من جانبه أكد محامى كيم “مارتى سينجر” دفاع الشركة بأنها لم تكن تعرف أن الصورة المستخدمة هي لكادرشيان بالفعل، مشيرا إلى أن مبلغ 10 ملايين دولار غير مرتفع لأنها تتقاضى مبالغ طائلة فى أى إعلان يستخدم صورتها وشخصيتها.