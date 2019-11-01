سلمان خان يبدأ يحتفل بأعياد ديوالي.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

حضر الفنان الهندي سلمان خان حفل بمناسبة قرب الاحتفالات الوطنية باعباد ديوالي، والذي نظمه راميش تاوراني.

شارك بالحضور إلى جانب سلمان خان، عدد من نجوم بوليوود منهم، سوناكشي سينها، نها دوبيا، سهى على خان وزوجها الفنان مونال كيمو، راكول بريت وبريتي زينتا، ونيها دوبيا وإيجاد بيدي وديبينا بونيرجي وجورميت تشودري. (فندر تشاولا) من بين آخرين.

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سلمان، في هذه الأثناء، فضل المظهر البسيط البعيد عن الأزياء المتكلفة التي تستلزم الظهور في مثل هذه الحفلات العامة، فظهر الأمر بسيطًا في قميص أزرق وبنطلون جينز، في حين شوهد صديقه سونو سود في بدلة باثاني.

في سياق آخر، سيظهر سلمان وسوناكشي بعد ذلك في أحدث أعمالهما السينمائية Dabangg 3، حيث من المتوقع إعادة تقديم شخصيات مشهورة من سلسلة الحرة والاكشن شولبول باندي، Chulbul Pandey وراجو Rajjo على التوالي.

وعن الفنان سونو سود، الذي شوهد لآخر مرة كخصم في فيلم الممثل رانفير سينغ “سيمبا”، حيث يستعد لتصوير فيلم راكول بريت.