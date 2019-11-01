نجل كارينا كابور يُهاجم الباباراتزي.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

لا تتوقف “حرب” الشوارع بين النجوم والباباراتزي، وصفها البعض بأنها علاقة مضطربة ومثيرة للجدل تشبه علاقة القط والفأر، أحيانا وقد تؤدي في بعض الأحوال إلى أحداث غريبة ومحزنة.

مؤخرًا أبدى الطفل الصغير تيمور على خان، انزعاجه وهو يصرخ أمام كاميرا التصوير التي باتت تلاحقه في كل مكان “لا” في أثناء المشي مع والدته كارينا كابور، وهو يستعد للاحتفال بعيد ديوالي.

بدو أن تيمور، الذي شوهد دائمًا وهو يبتسم ويلعب مع مصورين للحصول على صور، غاضبًا من رؤية المصورون في أثناء توجهه للاحتفال بعيد ديوالي مع الأم كارينا كابور، حيث نال مقطع الفيديو المنشور على انستدرام تعاطف عغدد كبير من متابعي وجمهور الأسرة.

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في الفيديو، نشاهد كارينا Kareena وتيمور Taimur وهي تستعد لاحتفالات ديوالي. بينما يمشيان، يحمل الطفل مجموعة من الألعاب النارية أيضًا. ويبدو كل شيء على ما يرام حتى بدأ المصورون في التقاط الصور، وهنا جاءت استجابة الطفل للضوضاء المفاجئة، بـ “لا” مرتين.

وعندما رأت والدته فعله، وضعت يدها على رأسه، وهمست في أذنه ليهنىء المصورين بـ “هابي ديوالي”، لكنه يبدو أنه لم يرغب في فعل ذلك.