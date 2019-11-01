النجمة مهويش حياة تجسد السياسية «بناظير بوتو» في فيلم جديد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

واحدة من أكثر الشخصيات البارزة في السياسة الباكستانية، سيتم قريبًا تجسيدها على الشاشة الفضية، هي رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو.

وفقا لتقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة geo، ستقوم الممثلة المعروفة مهويش حياة بتجسيد شخصية بوتو في فيلم جديد الممثلة، حيث أعربت عن حماستها الشديدة لهذا الدور.

وقالت ممثلة Load Wedding، البالغة من العمر 36 عامًا في مقابلة مع BBC Urdu، إنها كانت تحلم في الماضي، بتقديم السيرة الذاتية لزعيمة حزب الشعب الباكستاني الراحلة.

Advertisements

وأضافت الممثلة في الدردشة: “هذه قصة البطل. بنازير بوتو بطلة بالنسبة لي وأحب تلك المرأة. قصتها ملهمة للغاية بالنسبة لي. من المهم أن يرى هذا الجيل والأجيال القادمة مساهمتها، كفاحها وتقدمها، وكانت أول امرأة للوزراء “.

وذكرت كذلك أن دور بوتو سيكون على عكس أي شيء لعبته لأنه سيكون بلا شك رحلة معقدة، حيث ستظهر الشخصية على الشاشة الفضية.

في العام الماضي، تعرضت الممثلة لهجوم كبير بعد أن نشرت خبرًا عن السيرة الذاتية، التي ردت عليها بقوة ابنة بوتو باختوار بوتو زرداري، قائلة إنه لم يتم الحصول على موافقة من العائلة بخصوص تقديم الفيلم.