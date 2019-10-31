تراند اليوم : السينما السعودية تصل الي مهرجان أيام قرطاج السينمائية

حظي الفيلم الروائي الطويل “سيدة البحر” للمخرجة السعودية شهد أمين، الذي يشارك في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية، بإعجاب وبإقبال جماهيري لافت، ليكون بذلك أو فيلم سعودي يشارك في الفعالية منذ انطلاقها.

وقالت المخرجة السعودية، شهد أمين،، إنها كانت مصرة على أن يتمّ العرض العربي الأول لفيلمها سيدة البحر في أيام قرطاج السينمائية؛ لأنها كانت مؤمنة أن “الجمهور التونسي لديه ثقافة سينمائية وقادر على استيعاب قصة الفيلم”.

وأضافت أمين، أن “الفيلم يعبر عن تجربتها كامرأة عاشت في مجتمع ذكوري يفضل الرجل على المرأة، وأنها قررت طرح قصتها التي مرت بها بكل شفافية، لتتقبل نفسها ووجودها وجسدها كامرأة”.

هذا وينافس الفيلم السعودي 44 فيلما عربيا وأفريقيا للفوز بـ”التانيت الذهبي” للمهرجان، الذي تقام دورته لهذا العام من 26 أكتوبر/تشرين الأول إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وتحمل اسم المنتج الراحل نجيب عياد.

يشار إلى إن فيلم “سيدة البحر” فاز بجائزة فيرونا للفيلم الأكثر إبداعًا ضمن جوائز أسبوع النقاد في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وهو أول عمل للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، وتم تصويره في سلطنة عمان، وهو فيلم خيالي يسلط الضوء على واقع المرأة في المجتمعات العربية “الذكورية”.