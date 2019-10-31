تراند اليوم : مهلبية بالاشطة .. إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت إيفانكا ترامب بعيد ميلادها الـ38 عبر نشر صورة سيلفي لها، دون مساحيق التجميل.

وعلقت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “العناق والقبلات والكثير من أمنيات عيد الميلاد”.

وأبدى آلاف المتابعين إعجابهم بالصورة، وعلقوا بأن كبيرة مستشاري البيت الأبيض بدت “جميلة”.

ونشرت إيفانكا أيضا، مقطع فيديو لجميع الزيارات الرسمية التي قامت بها في عامها السابع والثلاثين.

وعلقت إيفانكا على الفيديو قائلة: “شكرا لك @alwaysivanka لإنشاء هذا الفيديو الرائع لعيد ميلادي. عايشت الكثير في الأشهر الـ12 الماضية، والأفضل لم يأت بعد”.