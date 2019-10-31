شاهدوا كيف أشعلت ابنة هيفاء وهبي المواقع بأغنية إليسا؟

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 11:50 مساءً - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً لزينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لفت أنظار عدد كبير من المتابعين.
وظهرت فيه وهي تقوم بتطبيق الماكياج على وجهها. وأكثر ما أثار الانتباه هو استماعها إلى إحدى أغنيات الفنانة إليسا.
وركزت على ذلك الكثير من التعليقات حيث تساءل كاتبوها عن سبب اختيارها هذه الأغنية.
ويشار إلى أن زينب أحدثت ضجة في وقت سابق بسبب نشرها صورة لها برفقة ابنتيها أعلنت من خلالها تأييدها للتظاهرات والحركات الاحتجاجية التي يشهدها لبنان مؤخراً.
كذلك احتفلت لاحقاً بتوثيق حسابها على التطبيق ونشرت صورة له مع التعليق: “وتوثق الحساب. الفرحة فرحتين اليوم فرحة توثيق حسابي وفرحة تفاعلكم على الميك أب تتوريال مبارح كان الفيو وعدد الرسايل رقم مخيف. شكراً من قلبي بحبكن”.
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