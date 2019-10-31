شكرا لقرائتكم خبر عن كريس جينر تستعيد ذكريات «عيد الهلع» والان مع التفاصيل

الخميس 31 أكتوبر 2019 نجمة تلفزيون الواقع كريس كتب Advertisements السعودية نيوز احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كريس جينر بعيد الهالوين على طريقتها الخاصة، فعبر حسابها على موقع الصور انستقرام، نشرت صورة قديمة لها تجمعها بابنتيها كايلي جينر وكيندال جينر.

وظهرت كريس في الصورة متنكرة في ملابس قبطان، بينما كايلي وكيندال كانتا متنكرتين في ملابس القراصنة. وعلى جانب آخر، تستعد كايلي جينر إلى توسيع إمبراطورتيها في عالم الموضة والجمال بخط أزياء جديد تقدّمت للحصول على ترخيص له واسم للعلامة التجارية باسم «Rise and Shine».

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