كيانو ريفز مرشح لبطولة أحداث أفلام "فاست آند فيوريس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف كريس مورجان، مؤلف سلسلة أفلام "Fast & Furious فاست آند فيوريس"، أن هناك محادثات خاصة مع الممثل الكندي كيانو ريفز، للانضمام إلى طاقم عمل السلسلة في الأفلام المقبلة.

ووفقاً لموقع "كونتاكت ميوزيك" الأمريكي، فإن "مورجان" لديه رغبة قوية في ضم الممثل البالغ من العمر 55 عاماً، إلى طاقم عمل فيلمه في أقرب وقت ممكن.

وقال "مورجان": "جلست للحديث معه، وصارحته برغبتي في ضمه إلى فريق عمل (فاست آند فيوريس) منذ وقت طويل للغاية، إلا أن عامل الزمن وازدحام جدول أعماله كانا دوماً عائقاً، لكن الحال لم يعد كذلك".

وظهرت شائعات منذ فترة حول تعاقد صناع "فاست آند فيوريس" مع "ريفز" للانضمام إلى أحدث أجزاء السلسلة "'Hobbs & Shaw هوبز أند شو"، والذي طُرح في السينمات مؤخراً، إلا أن ديفيد ليتش، مخرج أفلام "John Wick جون ويك"، نفى هذه الشائعات تماماً، وأوضح أنه لم يكن خياراً مطروحاً، إلا أن انضمامه للأجزاء المقبلة سيكون أمرًا رائعا بكل تأكيد.

من جانبه، ذكر دواين جونسون "ذا روك" بطل "هوبز أند شو"، أنه طالما رغب في العمل مع "ريفز"، بسبب حبه الشديد له، وموهبته كممثل، وأشار إلى أنه اقترح عليه أكثر من مرة تقديم عمل يجمعهما سوياً في المستقبل.