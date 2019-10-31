عادل إمام يورّط مخرج "فالنتينو".. هكذا تدارك الأخير الموقف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقع المخرج المصري رامي إمام، في ورطة خلال تصويره أحد المشاهد في مسلسل "فالنتينو" الذي يقوم ببطولته والده الزعيم عادل إمام، وكان ذلك في فيلا الزعيم بمنطقة المنصورية التي تشهد تصوير المشاهد الداخلية.

وفي التفاصيل؛ كشف مصدر خاص لـ"فوشيا" داخل كواليس العمل قائلًا إن عادل إمام انتهي من مشهد جمعه بالفنانة داليا البحيري والفنان حمدي الميرغني، وكان التصوير من الأمام وبعدها أنهى "الزعيم" وقته المحدد في الكواليس وغادر اللوكيشن.

وأشار المصدر إلى أن هذه الورطة جاءت بسبب مراعاة رامي إمام، للظروف الصحية للزعيم الذي أجبره الطبيب على عدم الجلوس في "لوكيشن" التصوير أكثر من ساعتين بشكل يومي وهو ما جعل رامي إمام، يأخذ مشاهد الزعيم من الأمام ويستكمل باقي الزوايا بعد رحيله من اللوكيشن.

وأوضح أن هذا المشهد بالتحديد، كان للزعيم استكمال به، فكان داخل سيارة ولم يظهر فيه الزعيم من الأمام، فاضطر رامي إمام أن يرتدي "جاكيت" والده عادل إمام ويقوم بالتصوير مكانه كـ"دوبلير"، مضيفًا أن هذا المشهد لم يؤثر على العمل لأنه راكور ثابت يتيح لأي شخص استكمال المشهد.

وأكد المصدر أن الحالة الصحية للزعيم داخل "اللوكيشن" مستقرة، ولكنه ملتزم بموعد معين يأتي إليه ويغادر بحسب تعليمات الأطباء له، مشددًا على أن الجميع يعلم أن هذه قاعدة ثابتة بشكل يومي في التصوير.

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ويقدم الزعيم عادل إمام، ضمن أحداث مسلسل "فالنتينو" شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى "نور عبد المجيد فالنتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي، ويعد هذا المسلسل هو العمل الثاني الذي يجمع داليا البحيري بالزعيم عادل إمام؛ إذ سبق وشاركته بطولة فيلم "السفارة في العمارة" عام 2005.

واستأنف الزعيم عادل إمام، التصوير قبل قرابة ثلاثة أسابيع بعد توقف استمر لفترة طويلة منذ تأجيل المسلسل في رمضان الماضي، ويشارك في بطولة المسلسل عادل إمام، وداليا البحيري، وحمدي الميرغني ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.