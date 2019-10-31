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شكرا لقرائتكم خبر عن أنا سنجل.. سيلينا جوميز تعلق على شائعة ارتباطها والان مع تفاصيل الخبر
من جانب آخر استطاعت النجمة العالمية سيلينا جوميز أن تضع بصمة من ذهب فى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، حيث جاءت أغنيتها " Lose You To Love Me " فى المرتبة الأولى على الرسم البيانى الرسمى لهذا الأسبوع.
من جهة أخرى تصدرت أغنية سيلينا جوميز الجديدة الثانية Look At Her Now قائمة أفضل 20 أغنية على " Spotify "، وذلك حسب موقع "أوفيشال شارتس".
وكان تعليق الكثير من المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم أن جوميز قررت تثر إعجاب العالم، وأن تعود بقوة من جديد للساحة الغنائية.
سيلينا جوميز
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