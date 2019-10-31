شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا نشأت عن سيناريو "بابا العرب" قصة البابا شنودة: ما اعرفش عنه حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت المخرجة ساندرا نشأت لـ"الخليج 365" أنها لا تعلم أى شيء عن "سيناريو" مسلسل "بابا العرب" حتى الآن، الذى يروى قصة حياة البابا شنودة، علماً بأن القائمين على المشروع تحدثوا معها بشأن توليها إخراج المسلسل، موضحة أن المسلسل ضخم إنتاجيا ويتضمن تفاصيل كثيرة يجب التحضير له فى الفترة المقبلة أولاً، مشيرة إلى أن ما ينشر عن توقيعها الرسمى على إخراج المسلسل ليس له أساس من الصحة.

وحدثت ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية، عندما أعلنت الكنيسة عن اعتزامها تقديم مسلسل "بابا العرب" عن حياة البابا شنودة خلال الفترة المقبلة، خاصة عندما أعلن أن الفنان ماجد الكدوانى سيقدم بطولة المسلسل حسبما نشر على مواقع السوشيال ميديا، إلا أن الكدوانى خرج وأعلن أنه لا يمتلك أى حسابات على السوشيال ميديا وحذر من الأخبار الخاطئة، وأنه فى حالة موافقته سيعلن ذلك عبر الصحافة والإعلام بنفسه.

يذكر أن المخرجة ساندرا نشأت قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة ، وأخرهم فيلم "المصلحة" عام 2012، بطولة النجمين أحمد عز وأحمد السقا، وشارك فى بطولته محمد فراج، وصلاح عبد الله، وزينة، وكندة علوش، واخرون، تأليف وائل عبد الله.