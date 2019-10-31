شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رانيا يوسف تحتفل بعيد الهالوين مع ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة رانيا يوسف بعيد "الهالوين" بصحبة ابنتها وذلك عبر صورة نشرتها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وارتدت ملابس غريبة وقناع مخيف.

يذكر أن رانيا يوسف والفنان صلاح عبد الله، يصوران المشاهد الأولى من فيلم "صندوق الدنيا"، اليوم الخميس فى الديكور الخاص بالعمل، والعمل من إخراج عماد البهات ومن المقرر أن يبدأ باسم سمرة وخالد الصاوي تصوير مشاهدهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتدور أحداث العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددًا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.

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