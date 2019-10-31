شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحيى حفلا غنائياً 20 ديسمبر بالمنارة بعد غياب عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة غياب دامت لأكثر من عامين، تحيي نجمة الغناء شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائياً فى مصر، تحديدا على مسرح المنارة يوم 20 ديسمبر المقبل، من تنظيم وليد منصور، وقال مصدر مقرب من فريق عمل شيرين عبد الوهاب، إن الحفل سيكون على غرار حفلات البرود واى ، بالملابس الرسمية، ومن المقرر طرح التذالكر عبر "تذكرتى" خلال الفترة المقبلة.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد أعلنت فى وقت سابق اعتزالها مواقع السوشيال ميديا، لما واجهته من تنمر وطريقة الجمهور غير المرضية حسب قولها فى الفترة الأخيرة، عندما صرحت بإحياء حفلة غنائية يعود ربحها لصالح ضحايا الحرائق فى لبنان.

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وفي سياق آخر تعاقدت شيرين على فيلم سينمائي كأول بطولة مطلقة لها وهو فيلم رومانسي غنائي تشويقي، ولم تستقر على المخرج حتى الآن، ومن المقرر عرضه فى صيف 2020، حسبما أكد وليد منصور فى بيان صحفى .