راغب علامة: لا أصدق السياسيين وشعرت بصدق الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان راغب علامة، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على الوضع اللبناني.

وكتب علامة: "على الرغم أني لم أعد أصدق السياسيين وخطاباتهم ووعودهم الرنانة، إلا إني شعرت بأن خطاب الرئيس فيه صدق وإرادة حقيقية للخروج من هذه الأزمة وفيه خارطة طريق للحل والمحاسبة، وأعلم علم اليقين بأن الشعب لا يثق بالسياسيين، أتمنى أن يتجاوب المجتمع المدني مع كلمة فخامة الرئيس".

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ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذوي "كفاءة وخبرة"، مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق في البلاد أسبوعه الثالث، وإصرار المتظاهرين على حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية.

وقال ميشال عون في كلمة متلفزة في الذكرى الثالثة لتوليه منصب الرئاسة: "يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق الكفاءة والخبرة، وليس وفق الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات".